Мир 27 июня 2023, 05:02 Американские спецслужбы стали вербовать российских дипломатов и давить на них психологически Зампостпреда России при ООН Заболоцкая: спецслужбы США пытаются вербовать дипломатов из РФ РИА «Новости»

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Американские спецслужбы психологически давят на сотрудников российского постпредства при ООН, активизировались так называемые вербовочные подходы. Об этом сообщила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая в ходе речи на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания, передал ТАСС.

По ее словам, американская сторона специально применяет ряд мер и запретов, которые направлены на сокращение результативности российского постпредства с Организацией Объединенных Наций, а также оказывает психологическое давление на дипломатов из России.

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«Как еще объяснить все более навязчивые вербовочные подходы местных спецслужб, которые подходят к сотрудникам на улице и в аэропорту», — сказала Заболоцкая.

Помимо этого применяется контекстная реклама в интернете. Это определенные уведомления в социальных сетях, поисковиках и видеохостингах. Они созданы для призывов к сотрудничеству с ФБР. Однако такие подходы существуют не только в электронном варианте. Созданы агитационные листовки с подобной информацией, которые расклеивают у постпредства, на территории его жилкомплекса и на пути следования российских дипломатов от дома до места работы.

Ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало канал в Telegram для вербовки россиян. Сотрудники спецслужбы заинтересованы в тех, кто способен предоставить секретную информацию о российских властях.