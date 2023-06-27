27 июня 2023, 05:02
Американские спецслужбы стали вербовать российских дипломатов и давить на них психологически
Зампостпреда России при ООН Заболоцкая: спецслужбы США пытаются вербовать дипломатов из РФ
Американские спецслужбы психологически давят на сотрудников российского постпредства при ООН, активизировались так называемые вербовочные подходы. Об этом сообщила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая в ходе речи на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания, передал ТАСС.
По ее словам, американская сторона специально применяет ряд мер и запретов, которые направлены на сокращение результативности российского постпредства с Организацией Объединенных Наций, а также оказывает психологическое давление на дипломатов из России.
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«Как еще объяснить все более навязчивые вербовочные подходы местных спецслужб, которые подходят к сотрудникам на улице и в аэропорту», — сказала Заболоцкая.
Помимо этого применяется контекстная реклама в интернете. Это определенные уведомления в социальных сетях, поисковиках и видеохостингах. Они созданы для призывов к сотрудничеству с ФБР. Однако такие подходы существуют не только в электронном варианте. Созданы агитационные листовки с подобной информацией, которые расклеивают у постпредства, на территории его жилкомплекса и на пути следования российских дипломатов от дома до места работы.
Ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало канал в Telegram для вербовки россиян. Сотрудники спецслужбы заинтересованы в тех, кто способен предоставить секретную информацию о российских властях.
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