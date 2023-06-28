Мир 28 июня 2023, 00:10 Американские спецслужбы обвинили в вербовке российских дипломатов при ООН прямо на улице Полянский: спецслужбы США открыто вербуют дипломатов России при ООН РИА «Новости»

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Агенты американской спецслужбы открыто подходят к сотрудникам дипмиссии России при ООН и предлагают сотрудничество. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Его процитировал ТАСС.

«Мы все постоянно подвергаемся провокациям», — заявил зампостпреда.

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Полянский уточнил, что он говорит о материалах в Сети и людях, которые подходят прямо на улице. Он подчеркнул, что попытки вербовки не увенчались успехом, и непонятно, на что они рассчитывают. Полянский подчеркнул, что такие действия нарушают дипломатическую практику и протокол.

«Мы указываем нашим американским коллегам и Комитету по сношениям со страной пребывания, что это абсолютно неприемлемо», — отметил Полянский.

О психологическом давлении на российских дипломатов ранее заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая, выступая на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания. США всячески пытаются снизить эффективность взаимодействия дипмиссии РФ и ООН.