Важное 16 ноября 2022, 12:25 Американские специалисты вычислили украинское происхождение упавших в Польше ракет WSJ: предварительная оценка США показала, что упавшие в Польше ракеты выпустили ВСУ Twitter

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Специалисты из США собрали информацию о падении ракет в Польше и пришли к выводу, что они принадлежали Вооруженным силам Украины. Об этом рассказали источники The Wall Street Journal, сообщил ТАСС.

Два высокопоставленных чиновника прочли предварительное заключение американских специалистов. Они пришли к выводу, что ракеты выпустила украинская система противовоздушной обороны. Результаты проверки обсудят на экстренном заседании стран НАТО. Его участники сопоставят факты и решат, как действовать дальше.

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Такую же версию озвучил источник агентства Associated Press в американском правительстве. Ракеты могли упасть в приграничном селе Пшеводув после того, как неудачно сработали украинские системы противовоздушной обороны. Вооруженные силы Украины пытались сбить ракету из России, которая летела в объект критической инфраструктуры.

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Специалисты использовали в расследовании в том числе данные своего самолета, который патрулировал воздушное пространство над Украиной и в момент перед ударов пролетал над Польшей. CNN сообщил, что он засек траекторию ракет.