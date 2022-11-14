Мир 14 ноября 2022, 11:00 Американские специалисты сообщили о возникших трудностях с экспортом пшеницы с Украины

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Министерство сельского хозяйства США сообщило, что на фоне высокого урожая пшеницы в России появились трудности с экспортом зерновых с территории Украины. Об этом написал RT.

На данный момент главным зерном, которое экспортирует Украина через зерновой коридор, является кукуруза.

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«На фоне обилия запасов кукурузы ее экспорт — особенно в ЕС, Турцию и Китай — резко возрос сразу после возобновления работы морских путей», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул свою готовность завозить зерно в бедные страны даже в случае выхода из продовольственной сделки.