04 мая 2023, 11:20
Американские специалисты начнут популяризировать роль НАТО среди молодежи, политиков и лидеров мнений
Соединенные Штаты займутся популяризацией роли Североатлантического альянса среди молодежи, политиков и лидеров мнений с целью содействия мира и безопасности. Об этом написал RT, ссылаясь на описание гранта.
В тексте документа говорится, что размер одного гранта будет достигать от 20 тысяч до 50 тысяч долларов.
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Подрядчик должен будет сосредоточиться на следующих темах: отношения России и НАТО, противодействие дезинформации, независимость СМИ, ядерное сдерживание, контроль над вооружениями, нюансы политики Китая, вопросы энергетической безопасности.
Величина общего бюджета, выделяемого на реализацию программы, не уточняется.
США
НАТО
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