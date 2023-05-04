Мир 04 мая 2023, 11:20 Американские специалисты начнут популяризировать роль НАТО среди молодежи, политиков и лидеров мнений

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Соединенные Штаты займутся популяризацией роли Североатлантического альянса среди молодежи, политиков и лидеров мнений с целью содействия мира и безопасности. Об этом написал RT, ссылаясь на описание гранта.

В тексте документа говорится, что размер одного гранта будет достигать от 20 тысяч до 50 тысяч долларов.

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Подрядчик должен будет сосредоточиться на следующих темах: отношения России и НАТО, противодействие дезинформации, независимость СМИ, ядерное сдерживание, контроль над вооружениями, нюансы политики Китая, вопросы энергетической безопасности.

Величина общего бюджета, выделяемого на реализацию программы, не уточняется.