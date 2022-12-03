Мир 03 декабря 2022, 09:49 Американские СМИ встревожились из-за снижения уровня доверия к армии Fox News: снижение доверия американцев к армии является тревожной тенденцией Unsplash

Читать 360tv в

Снижение уровня доверия американцев к своей армии служит поводом для беспокойства. К такому выводу пришли журналисты телеканала Fox News.

«У Пентагона серьезная проблема с набором персонала, и отчасти это может быть связано с тем, что многие американцы теряют веру в военных», — заявили они.

Реклама

По их данным, об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса Института Рональда Рейгана. Журналисты охарактеризовали их как предпосылки к тревожной тенденции. По данным исследования, доверие американцев к вооруженным силам страны упало до 48% в 2022 году с уровня в 70% в 2018-м. Такую разницу журналисты телеканала назвали «шокирующей».

Реклама

Согласно результатам опроса, только 62% опрошенных заявили, что их мнение изменилось из-за слишком «политизированного» армейского руководства. Также участники исследования отмечали влияние прогрессивных практик. Кроме того, только 6% американцев выразили сильное желание служить в армии.