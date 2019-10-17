Американские СМИ восхитились Путиным и раскритиковали Трампа

CNN сравнил достижения Владимира Путина и Дональда Трампа. Результаты быль не в пользу американского главы. Американский канал откровенно восхитился тем, как Путин смог за несколько дней заключить сделку между президентом Сирии Башаром Асадом и брошенными американцами курдами, которые контролировали богатый нефтью регион. Также СNN рассказал о том, как лидер РФ по телефону «обработал и смягчил» турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Американские СМИ отметили, что действия Трампа на фоне достижений российского президента выглядят несерьезно.

«Геополитический конь встал на дыбы и поскакал прочь. А Путин взял и запер дверь конюшни», — заключил CNN.