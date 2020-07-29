Американские СМИ вновь обвинили Россию в распространении фейков о COVID-19

Два американских СМИ опубликовали материалы, в которых Россию в очередной раз обвинили в дезинформации о пандемии коронавируса. Москва уже не раз отвергала подобные выпады.

В статье Associated Press идет речь о двух бывших сотрудниках российской разведки — Александре Старунском и Денисе Тюрине. Источники во властных структурах Соединенных Штатов уверяют, что они способствовали распространению фейков о коронавирусной инфекции. Такая информация была ориентирована именно на американскую аудиторию и зазвучала на фоне грядущих в США президентских выборов.

Журналисты считают, что дезинформация о пандемии шла через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press. За три месяца — с мая по июль — на этих ресурсах якобы разместили порядка 150 статей о заболевании.

Газета The New York Times опубликовала материал, где говорится о «дезинформационных» статьях InfoRos. В них, уверяют авторы, речь шла о том, что Китай допустил американское происхождение коронавируса, и о его вероятном создании американскими военными.

Однако подобная версия появилась и в других СМИ. Ее стали обсуждать после заявления официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня: он предположил, что коронавирус в Ухане появился еще в октябре 2019 года. Вирус, по словам политика, могли завезти во время Всемирных военных игр военнослужащие из США.

NYT упомянула и материал о предоставленной Россией медицинской помощи, благодаря которой улучшатся отношения между Москвой и Вашингтоном. Дезинформационным в газете сочли упоминание пандемии как «эксперимента по манипулированию миром».

Анонимные источники уверяли, что сведения экс-разведчики получали от ГРУ, размещали их на указанных сайтах, а другие ресурсы их публиковали у себя, делая охват аудитории гораздо более широким. При помощи пропаганды и фейков о пандемии Россия, по версии NYT, хотела оказать влияние на американцев.

ФБР якобы взялось расследовать деятельность аналитического центра Strategic Culture Foundation. Он размещает политические статьи и может иметь отношение к Службе внешней разведки РФ. Доказательств подобных утверждений издание не привело.

Госдеп уже обвинял Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе.