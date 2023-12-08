Мир 08 декабря 2023, 09:11 Байден решился на уступки ради согласия конгресса помочь Украине Reuters: Белый дом проработает уступки конгрессу ради помощи Украине Unsplash

Читать 360tv в

Администрация Белого дома может согласиться на ужесточение процедуры проверок и ускоренного выдворения беженцев, чтобы получить одобрение представителей Республиканской партии США на выделение нового пакета помощи Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации источника, Белый дом раздумывает над поиском компромиссов с республиканцами в этом вопросе. Сенаторы обеих партий также рассматривают введение ограничения численности заявок на прошения убежища.

Реклама

По предварительным расчетам, сделка может уменьшить масштабы нелегальной миграции в США как минимум в два раза. Однако неизвестно, смогут ли конгрессмены договориться о ней до рождественских каникул, которые начнутся с 25 декабря.

Представитель Белого дома Джейк Салливан отмечал, что США прекратят поставки вооружений Украине, когда закончатся уже выделенные на эту цель средства. В Госдепе уточняли, что Соединенные Штаты уже потратили 97% всех денег для Украины.