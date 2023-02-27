Мир 27 февраля 2023, 08:33 Американские СМИ увидели важный знак в падениях Байдена Ведущий Fox News Килмэйд назвал спотыкания Байдена олицетворением политики США РИА «Новости»

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Происшествие со спотыканием президента США Джо Байдена во время подъема по трапу в самолет является глубоким символизмом нынешней политики страны. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил ведущий Брайан Килмэйд.

«Мне еще не приходилось видеть ничего подобного. Байден чуть не упал, его спотыкание олицетворяет собой все положение США на международной арене», — сказал он.

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По его мнению, многие американцы начали смотреть по-другому на происходящее внутри страны на фоне событий в мире.

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«Многие нормальные президенты, которые работали до Байдена, уделяли внимание как внешней, так и внутренней политике. Джо возвел в ранг политической особенности физическое состояние равновесия», — отметил ведущий телеканала.

Происшествие со спотыканием Байдена произошло 22 февраля во время посадки в самолет в Польше. После этого американский президент быстро поднялся на ноги и помахал рукой провожающим.