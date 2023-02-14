Мир 14 февраля 2023, 07:17 Американские СМИ увидели в Украине серьезную опасность для США АT: Украина поставила под угрозу США и их союзников Pxhere

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Одержимость американских властей поддержкой Украины поставила США и их союзников в очень затруднительное положение. Об этом в материале для издания The American Thinker написал обозреватель Эл Биненфелд.

«Администрация Джо Байдена допустила серьезную ошибку, сделав Украину центральным звеном своей внешней политики», — сообщил он.

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По мнению автора статьи, США серьезно истощают свой военный потенциал, передавая Украине все больше и больше вооружений.

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«Теперь они лишают себя способности защищаться от реальных угроз собственной безопасности. Неужели Украины является таким ценным союзником, чем государства с мощными экономиками», — добавил Биненфелд.

Ранее стало известно, что США выделят новый пакет военной помощи Украине на 10 миллиардов долларов, а также введут новые санкции против России. При этом группа конгрессменов потребовала от властей отказаться от военной и финансовой поддержки Украины.