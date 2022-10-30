Американские СМИ указали на причастность ВСУ к атаке в бухте Севастополя | 360°

Мир 30 октября 2022, 12:33 Американские СМИ указали на причастность ВСУ к атаке в бухте Севастополя NYT: удары по кораблям в бухте Севастополя нанесли украинские военные РИА "Новости"

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Украинские националисты причастны к ударам по военным российским кораблям в бухте Севастополя 29 октября. Об этом написала газета The New York Times.

По данным СМИ, на рассвете украинские беспилотники нанесли удар по российскому кораблю Черноморского флота, пришвартованному в бухте Севастополя.

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Официально власти Украины еще не подтвердили своей причастности к атаке. Глава администрации украинского президента Андрей Ермак заявлял, что российские военные сами ударили по военной технике, писали «Дни.ру».

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Беспилотные летательные аппараты атаковали военные корабли Черноморского флота в бухте Севастополя утром 29 октября. По целям отработали системы противовоздушной обороны, успешно их поразив.

Власти Севастополя отмечали, что после начала специальной операции на Украине атака националистов стала самой массированной.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что специалисты установили причастность Великобритании к произошедшему, вопрос поднимут на заседании Совбеза ООН.