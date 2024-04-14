Мир 14 апреля 2024, 18:37 Американские СМИ указали на поворотный момент в СВО из-за тактики России CNN: в конфликте на Украине наступил поворотный момент из-за новой тактики ВС РФ РИА «Новости»

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Российские военные поменяли тактику нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины, что стало поворотным моментом в спецоперации. Об этом сообщил телеканал CNN.

Авторы материала отметили, что после окончания зимы Украина переместила часть средств противовоздушной обороны на передовую от энергетической инфраструктуры, что позволило России спокойно наносить удары по электростанциям.

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«Если раньше российские атаки являлись разрозненными и поражали скорее большие площади, то теперь они стали более концентрированными и плотными, на одну цель летит сразу десятки беспилотников и ракет», — заявили они.

В начале текущей недели стало известно, что мощные взрывы произошли на Трипольской ТЭС в Киевской области Украины. Начался пожар, который полностью уничтожил инфраструктурный объект, питавший также Черкасскую и Житомирскую области страны.