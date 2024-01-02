Мир 02 января 2024, 09:49 Американские СМИ указали на нежелание Байдена победы Украины над Россией WSJ: администрация Байдена не хочет победы Украины в конфликте с Россией IMAGO / Julia Nikhinson / Pool via / Global Look Press

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Президент США Джо Байден не хочет, чтобы Украина одержала победу в конфликте с Россией. Об этом в материале для газеты The Wall Street Journal написал профессор стратегических исследований Филлипс О’Брайен.

По его мнению, американская администрация помогает украинским властям лишь с единственной целью — чтобы навязать России свою волю.

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«Вспомните сами, США никогда не демонстрировали четкой приверженности к победе Украины. Вероятно, что слишком очевидна причина: они не хотят победы Украины», — резюмировал О’Брайен.

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявлял, что в прямом конфликте с США у России есть все шансы на победу. По его мнению, российская сторона без колебаний ответит на любую провокацию со стороны Штатов, писал RT.

Журналисты Global Times фиксировали провал плана США по ослаблению России с помощью Украины.