Мир 10 декабря 2022, 14:58 Американские СМИ связали победу Украины с угрозой начала ядерной войны Аналитик Кларк заявил о невыгодности победы Украины для США из-за угрозы ядерной войны Министерство обороны Украины

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США невыгодна победа Украины в конфликте с Россией, так как она усилит угрозу глобальной ядерной войны. Об этом в материале для издания 19FortyFive написал американский аналитик Брайан Кларк.

«США хотят, чтобы с Россией у них были стабильные отношения, если выражаться цитатами Байдена. Но в случае победы украинских войск это станет невозможным», — подчеркнул автор статьи.

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По мнению Кларка, задачи украинского президента Владимира Зеленского не совпадают с планами американской администрации. Он напомнил, что Россия предупреждала о готовности защищать свою землю всеми доступными способами.

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«Поэтому США необходимо как можно скорее пересмотреть ситуацию, чтобы боевые действия не привели к ядерной войне. Даже полностью восстановленная Украина не стоит риска ядерной войны», — отметил Кларк.

Аналитик призвал руководство США надавить на Украину и склонить ее к началу мирного диалога по урегулированию ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что риск мировой ядерной войны существенно вырос.