Американские СМИ сообщили об ударах России по коалиции США в Сирии

США обеспокоены действиями России в Сирии. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. По их сообщению, при просчете эти действия спсобны привести к прямому столкновению двух стран.

«Действия России встревожили американских военных, которые обеспокоены тем, что просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт между американскими и российскими войсками в Сирии», — говорится в статье.

Издание сообщило, что российские вооруженные силы в июне провели серию операций против возглавляемой США коалиции.

«В том числе одну на этой неделе на стратегически расположенной базе в южной части страны», — пишет WSJ.

Утверждается, что Россия нанесла авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке страны, где военнослужащие США обучают местные вооруженные формирования. Отмечено, что РФ уведомила США об ударах. Это уведомление показало чиновникам, что Россия не нацеливается на американские силы, но «преследует США в Сирии».

В результате российских ударов американских вооруженных сил поблизости от базы не было, как не было потерть среди военнослужащих США и коалиции.