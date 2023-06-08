08 июня 2023, 17:42
Американские СМИ сообщили об активной фазе контрнаступления ВСУ
WP: контрнаступление Украины началось, ВСУ активизировали атаки на юго-востоке страны
Украина начала контрнаступление против России. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на четырех неназванных чиновников ВСУ.
«Началось долгожданное контрнаступление украинских военных», — отметили в публикации.
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Издание указало, что на сторону Украины привлекли специализированные ударные подразделения, которые вооружены западным оружием и обучены тактике военных Североатлантического альянса.
Кроме того, информацию об активной фазе наступления подтвердили ABC News два украинских чиновника, среди которых источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о срыве попытки украинских боевиков совершить прорыв на Запорожском направлении. По словам главы военного ведомства, скопления сил противника разведчики обнаружили заранее. О начале контрнаступления ВСУ он сообщил в минувший вторник, 6 июня.
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