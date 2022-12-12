Мир 12 декабря 2022, 07:20 Американские СМИ сообщили о «титанической битве» с Россией за финансовую систему мира 19FortyFive: Запад в 2022 году начал титаническую битву с РФ за финансовую систему мира РИА «Новости»

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Запад и Россия ведут «титаническую битву» за будущее финансовой системы мира, написал обозреватель Роберт Фарли в материале для американского издания 19FortyFive. Он напомнил, что «вялотекущий финансовый конфликт» начался в 2022 году, но еще до спецоперации России на Украине, и тогда США заложили основу для еще более агрессивного набора экономических и финансовых санкций.

В итоге Запад развернул санкции уникального в мировой истории масштаба, в том числе заморозив около 300 миллиардов долларов валютных резервов России за границей. При этом страна могла использовать эти активы для выплаты процентов по суверенному долгу.

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«Россия и Запад вступили в титаническую битву за финансовое будущее России, а также за будущее всей мировой финансовой системы. Последствия будут не такими стремительными и более сложными, чем многие надеялись», — считает обозреватель.

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Он назвал «последним финансовым инструментом» борьбы установление верхнего предела цен на нефть в размере 60 долларов за баррель. Этой мерой Запад якобы ограничил ущерб, наносимый мировой экономике дефицитом нефти, и ограничил способность России «получать прибыть от своего плохого поведения».