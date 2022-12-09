Мир 09 декабря 2022, 11:38 Американские СМИ сообщили о подготовке Польши к боевым действиям с Россией Stars and Stripes: Польша начала готовиться к открытому конфликту с Россией Википедия

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Жители Польши начали готовиться к прямому столкновению с Россией. Об этом сказано в материале американского издания Stars and Stripes.

«Польша воспринимает Россию в качестве реального противника. Многие гражданские люди начали изучать пользование боевым оружием, владение противогазом, развитие наиболее важных навыков выживания», — сказано в материале.

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В октябре и ноябре свыше 3,5 тысячи гражданских лиц в Польше прошли обучение в воинских частях, специально подготовленных Министерством обороны.

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«В 2018 году примерно 65% поляков считали Россию наиболее серьезной угрозой для страны. В июне 2022 года показатель составил уже 94%», — добавили авторы статьи.

Ранее польский обозреватель Матеуш Пискорский заявил, что Польше выгодно скорейшее завершение конфликта на Украине с серьезным уроном энергетической инфраструктуре соседней страны.

Он отметил, что соседство с государством, на территории которого ведут боевые действия, плохо влияет на безопасность.