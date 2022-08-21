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    21 августа 2022, 13:55

    Американские СМИ сообщили о бреши в ядерной доктрине США

    The Hill: в ядерной доктрине США есть брешь, России об этом известно

    Максим Зинкин

    Вооруженные силы США имеют проблемы в ядерной доктрине, и России об этом известно, сообщила газета The Hill. По данным источника, у американских военных есть бомбы свободного падения, однако РФ знает их слабую защищенность при доставке к месту атаки и при хранении на складах.

    «Есть большой временной пробел между выводом самолета на цель атаки и приказом о нанесении удара», — сообщили журналисты издания.

    Кроме того, ВМС США нуждаются в новых крылатых ракетах малой и средней дальности с ядерным оснащением. Их разработке ранее препятствовали бывшие президенты страны, включая и нынешнего лидера страны Джо Байдена.

    «России, как и Китаю, известно об этих проблемах. Конгресс пробует изменить ситуацию, но США все равно пребывают в плохом положении», — заключили журналисты.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Иван Нечаев не исключил применения ядерного оружия, если под угрозой окажется безопасность существования России.