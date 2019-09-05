Американские СМИ рассказали о попытке Индии и Японии увести Россию у Китая

Абэ предложил Путину заключить мирный договор Подробнее

По данным издания, Индия и Япония очень встревожены возрастающим сотрудничеством между Россией и Китаем. По этой причине они постараются «увести Москву» у Пекина на ежегодном Восточном экономическом форуме, который проходит на этой неделе во Владивостоке.

Так, премьер-министр Индии постарается найти поддержку своей политики в отношении Кашмира у президента России Владимира Путина. Между тем Пекин выступал против включения спорного региона в состав Индии. Кроме того, Моди заинтересован в новых проектах по ядерному вооружению и сделкам по поставкам оружия, как и возможностями развития на Дальнем Востоке России.

Спустя десятилетие Индия решила наладить отношения с Москвой, заключив с российской стороной в начале текущего года сделку на 5,4 миллиарда долларов на покупку российской системы ПВО С-400.

Что касается японской стороны, для прогресса в отношениях с Россией, Абэ придется отступить от территориального спора по южным Курильским островам. Однако, скорее всего, японский премьер продолжит избегать открытого конфликта с российским коллегой и создавать картину улучшения отношений.