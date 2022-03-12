Американские СМИ рассказали о «катастрофическом провале» руководства страны

Россия смогла создать стратегическое оружие, которое превосходит американский арсенал. Это является «катастрофическим провалом» руководства США, тратящего огромные средства на «зарубежные авантюры». Такое мнение высказал журналист Дэвид Голдман в статье для издания The American Coservative.

Автор пояснил, что к новому воружению относятся гиперзвуковые системы ракетного и поддводного пуска, оснащенные ядерными ракетами, способными преодолевать любую оборону США, а также «лучшие в мире ЗРК С-500. При этом китайские гиперзвуковые планирующие блоки и противокорабельные баллистические ракеты в обычном оснащении, как утверждает Голдман, согут, предположительно, преодолеть ПВО авиансоцев США.

«Могу предположить, что если сейчас Россия и Китай еще не обладают стратегическим превосходством, то при сохранении нынешней траектории их движения они добьются его всего через несколько лет», — отметил Голдман.

Он полагает, что руководству США следует задаться вопросом, как РФ и КНР при гораздо меньших военных бюджетах, чем американский, сумели достичь стратегического превосходства по гиперзвуковым летательным аппаратам. Голдман считает, что руководству страны также нужно определить для себя, в чем состоит национальный интерес страны, когда она занимается расширением НАТО.

Журналист убежден, что в настоящее время технические преимущества перешли к России и Китаю, те намерены их расширять.

«А факт нашего отставания — это катастрофический провал американской элиты из обеих партий, которая тратит неисчислимые средства и проливает кровь ради зарубежных авантюр, пренебрегая истинными источниками нашей национальной мощи, наших технологических преимуществ и нашей промышленности», — констатировал Голдман.

Он подчеркнул, что американский внешнеполитический истеблишмент на неудачи реагирует упорством заблуждений, выступая за расширение НАТО и таким образом пытаясь компенсировать свою стратегическую слабость.

Ранее Джо Байден заявил о готовности США к новой мировой войне, если РФ начнет угрожать НАТО.