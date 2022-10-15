Американские СМИ раскрыли опасность экономической войны с Россией для США | 360°

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Американские СМИ раскрыли опасность экономической войны с Россией для США

WP: экономическая война с Россией грозит США утратой влияния в мире

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Развязанная экономическая война с Россией грозит для США потерей влияния на международной арене. С таким прогнозом в материале для издания The Washington Post выступил  журналист Фарид Закария.

По его мнению, последствия противостояния России и Запада ощутит на себе весь, а для США риски стали запредельным.

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«США могут потерять влияние на мировой арене, ведь они пользуются только привилегированным статусом доллара как платежной единицы. Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и другие страны хотят вырваться от американской валюты и уйти в сторону от влияния экономической мощи США», — написал колумнист.

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Закария отметил, что президенту Джо Байдену стоит публично объяснить, что власти используют беспрецедентные меры только для противостояния России и не станут использовать их в обычных обстоятельствах, писал «Царьград».

«В противном случае мы скоро увидим, как США утратят свое влияние и право на мировую резервную валюту», — добавил он.

Ранее стало известно, что Байден поручил выделить из американского бюджета очередной пакет военной помощи Украине на 725 миллионов долларов.

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