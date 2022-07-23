Американские СМИ признали поражение Байдена Путину по результатам визита на Ближний Восток

Поездка президента России Владимира Путина на Ближний Восток оказалась гораздо более удачной, чем визит американского лидера Джо Байдена. Об этом написало издание Foreign Policy.

По мнению авторов материала, Путин добился больших успехов на Ближнем Востоке в вопросе формирования многополярного мира.

«Страны Персидского залива не пожелали отказываться от связей с Россией. У многих их них общие с ней цели: от формирования многополярного мира идо высоких цен на энергоресурсы», — говорится в статье.

Помимо этого, журналисты отметили, что Байдену не удалось договориться с властями Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти.

Ранее Путин с рабочим визитом посетил Иран, приняв участие в трехстороннем саммите. Он провел переговоры с иранским лидерами и президентом Турции Рэджепом Тайипом Эрдоганом.

Колумнист Al-Quds AlArabi Навар счел визит Байдена в Саудовскую Аравию дипломатическим поражением США.