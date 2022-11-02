Американские СМИ признали, что осуждение РФ не получило широкого отклика за пределами ЕС и США | 360°

02 ноября 2022, 11:42
Американские СМИ признали, что осуждение РФ не получило широкого отклика за пределами ЕС и США
Newsweek: Запад ошибочно решил, что одержал великую победу над Россией в ООН
Страны Запада думали, что одержали победу над Россией в ООН, однако они ошибались, отметил журналист Брендан Коул в материале для американского издания Newsweek. Он добавил, что осуждение России не получило за пределами США и Евросоюза такого отклика, какого ожидал Запад.
«Мартовское голосование в Генеральной ассамблее ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть преподнесено западными дипломатами как великая победа, но оно только замаскировало очень большой провал», — привел журналист цитату замдиректора лондонского аналитического центра The Royal United Services Institute Джонатана Эяля.
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Коул напомнил, что США и их союзники на Западе давно исследуют возможности исключения России из G20. Однако Индонезия, которая примет грядущий саммит «Большой двадцатки», наравне с Китаем, Индией, ЮАР и Бразилией не поддерживают эту инициативу, что фактически делает ее реализацию нереальной. Американский журналист добавил, что Запад поступил «довольно самонадеянно», призвав к выведению России из G20.
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«Глобальный мировой порядок отворачивается от США и ЕС. Осуждение России не получило такого широкого отклика в странах за их пределами», — подчеркнул Коул.
«Глобальный Юг» считает, что спецоперация была вынужденной: «глубокая обида на Запад» за его колониальное прошлое оказалась сильнее «любых подозрений» в отношении России, добавил автор.
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