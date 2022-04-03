Американские СМИ предупредили украинских беженцев о трудностях миграции в США

Беженцев из Украины, которые хотят мигрировать в США из-за текущей ситуации на родине, может поджидать проблема с получением разрешения на въезд со стороны американских властей. Об этом написала газета Wall Street Journal.

Автор статьи напомнил, что США после прихода к власти «Талибана*» в Афганистане не пустили в страну ни одного из просивших право на въезд афганцев.

«Рассмотрение 16 тысяч заявок на въезд от афганцев находится на раннем этапе», — говорится в сообщении WSJ.

В то же время газета предполагает, что в случае с украинцами дело может пойти куда быстрее.

Ранее президент США Джо Байден провел встречу с украинскими беженцами, нелицеприятно отозвавшись о российском коллеге Владимире Путине.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.