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    03 апреля 2022, 13:23

    Американские СМИ предупредили украинских беженцев о трудностях миграции в США

    Wall Street Journal напомнил о трудностях миграции в США, поджидающих беженцев из Украины

    Максим Зинкин

    Беженцев из Украины, которые хотят мигрировать в США из-за текущей ситуации на родине, может поджидать проблема с получением разрешения на въезд со стороны американских властей. Об этом написала газета Wall Street Journal.

    Американские СМИ предупредили украинских беженцев о трудностях миграции в США

    Автор статьи напомнил, что США после прихода к власти «Талибана*» в Афганистане не пустили в страну ни одного из просивших право на въезд афганцев.

    «Рассмотрение 16 тысяч заявок на въезд от афганцев находится на раннем этапе», — говорится в сообщении WSJ.

    В то же время газета предполагает, что в случае с украинцами дело может пойти куда быстрее.

    Ранее президент США Джо Байден провел встречу с украинскими беженцами, нелицеприятно отозвавшись о российском коллеге Владимире Путине.

    * «Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.