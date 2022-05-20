Американские СМИ предсказали, что Байден уничтожит страну

Каждое новое решение, которое принимает президент США Джо Байден, ведет к усугублению имеющихся в стране проблем, но не к их решению. Такое мнение высказал обозреватель издания The Federalist Джой Пулман.

По словам Пулмана, за последние полтора года, когда граждане США наблюдают работу Байдена и его администрации, они уже успели убедиться в некомпетентности главы государства.

«Она уже достигла такого уровня, что встает вопрос: если бы Байден сознательно пытался уничтожить Соединенные Штаты, насколько иначе он управлял бы страной? <...> Создается впечатление, что все решения и действия Белого дома Байдена направлены на то, чтобы ухудшить положение нашей страны, а не улучшить его», — написал Пулман.

По его словам, глава государства, например, не пытается решить проблемы инфляции, но увеличивает бюджетный дефицит, а также разрушает систему медицинского страхования. Особенно сильной критике журналист подверг операции по смене пола, которые проводят бесплатно.

Пулман полагает, что сейчас невозможно предсказать, какое будущее ожидает США через три года, но на сегодняшний день в стране уничтожают стабильность и процветание. При этом обозреватель упрекнул оппозицию в том, что она бездействует. В целом же политика Байдена загоняет народ в отчаяние и может привести к непредсказуемым результатам, резюмировал автор.