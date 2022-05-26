Американские СМИ предрекли провал попытке США изолировать Россию

Намерение американского правительства сделать Россию страной-изгоем обречено на неминуемый провал. Об этом сообщили авторы статьи, опубликованной в издании Politico.

По мнению авторов статьи, такие страны, как Индонезия, Турция, Индия, Бразилия, ЮАР считают ситуацию на Украине локальным региональным конфликтом и предпочитают отстаивать собственные стратегические и экономические интересы. В то время как Европа и США хотят повлиять на положение.

«Эти страны ставят свои национальные интересы выше призывов со стороны Америки изолировать Россию. Израиль и Турция убеждены в том, что необходимо вести переговоры по Украине», — заявили авторы материала.

Также они отметили, что попытка изолировать Россию никак не повлияет на прекращение боевых действий на Украине.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев сообщал, что часть правительства ФРГ понимает бессмысленность попыток изолировать и сломить Россию.