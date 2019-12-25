Американские СМИ посочувствовали русским медведям

Американское издание посочувствовало россиянам, которые не замечают опасность климатических изменений и их техногенную природу.

«Непривычно высокие температуры растопили снег в Большереченском зоопарке в Омской области и прервали спячку бурых медведей, — сообщил автор статьи. — Вероятно, они решили, что наступила весна».

По его утверждению, на пресс-конференции Путина 19 декабря первый вопрос касался именно изменений климата. Сообщается, что днем ранее в Москве зафиксировали рекордно высокую декабрьскую температуру, какой не было за последние 133 года: 5,6 градуса по Цельсию выше нуля. Ответ Путина, как сообщило издание, гласил, что «никто не знает на самом деле» причин климатических изменений. Далее автор заявил, что ученые прекрасно знают ответ на этот вопрос: аномально теплая российская зима «практически полностью является результатом выбросов парниковых газов, задерживающих тепло, таких как углекислый газ и метан».

Кроме того, в статье упомянули раннее цветение примул, рододендронов и морозников в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».

«Как и медведи из Большереченского зоопарка, растения решили, что пришла весна», — заключил автор.