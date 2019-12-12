Американские СМИ оценили российскую реактивную артиллерию

По словам американского издания, совместное применение систем залпового огня с беспилотными летательными аппаратами позволило России сделать большой шаг вперед. Теперь военные получили возможность вести огонь с максимальной точностью.

Авторы материала подчеркнули, государства НАТО не имеют в своем распоряжении такого числа РСЗО. По их мнению, страны альянса предпочитают авиацию. Однако она требует больших финансовых затрат и не всегда бывает успешна.

«В недавних действиях России на востоке Украины и в Сирии артиллерийские ракеты использовались чаще, чем традиционные артиллерийские системы с пушечными трубами. Российские сухопутные войска и доверенные лица не только управляли ракетно-артиллерийскими системами, но и совмещали их с беспилотными летательными аппаратами для целей обнаружения», — рассказали журналисты.