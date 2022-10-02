Сражаться до конца. Американские СМИ объяснили суть послания Путина Западу | 360°

Мир 02 октября 2022, 09:40 Поделиться Telegram

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Viber Сражаться до конца. Американские СМИ объяснили суть послания Путина Западу NYT: президент России Путин заявил Западу о готовности сражаться до конца РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин, выступая на концерте-митинге на Красной площади, сделал понятный сигнал Западу о готовности сражаться до конца. Об этом написала газета The New York Times.

По мнению колумнистов издания, риторика главы государства существенно ужесточилась.

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«Путин показал свою решимость, санкции не оказали на него влияния. Он продолжит сражаться, несмотря на огромные поставки американского оружия на Украину», — отметили в публикации.

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Авторы материала подчеркнули, что Путин показал всему миру, что готов возглавить движение против гегемонии американцев.

«Российский президент напомнил, что Запад вел войны ради экономических задач и колонизировал другие страны ради своей выгоды», — заключили в статье.

Владимир Путин 30 сентября в Большом Кремлевском дворце подписал указ о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Также в своем выступлении он сравнил распространяемую в миру русофобию с расизмом.

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