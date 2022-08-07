Американские СМИ назвали зиму в Европе «весной для Путина»

Грядущая зима станет огромной проблемой для правительств европейских стран из-за высоких цен на энергоносители. Это будет на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом написало американское издание The Wall Street Journal.

В материале говорится что топливный кризис способен вызвать крупные социальные потрясения в Европе.

«План Путина — добиться отставки правительств, которые поддерживают Украину в настоящее время. Тем более Европе предстоит жесткая борьба с Азией за российский сжиженный газ», — написали авторы.

Также задачей российского правительства назвали расколоть западную коалицию.

«Эта стратегия уже начала работать, правительство Марио Драги в Италии ушло в отставку из-за возникшего выбора у людей — покупать пропитание или оплатить счета за электричество», — заключили авторы статьи.

Ранее шведские СМИ обратились к властям страны, призвав не винить Россию в собственном энергетическом кризисе. В частности, основной его проблемой назвали вывод из эксплуатации атомных энергетических реакторов в Барсебеке.