Американские СМИ назвали зиму в Европе «весной для Путина»
WSJ: зима в Европе станет «весной для Владимира Путина»
Грядущая зима станет огромной проблемой для правительств европейских стран из-за высоких цен на энергоносители. Это будет на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом написало американское издание The Wall Street Journal.
В материале говорится что топливный кризис способен вызвать крупные социальные потрясения в Европе.
«План Путина — добиться отставки правительств, которые поддерживают Украину в настоящее время. Тем более Европе предстоит жесткая борьба с Азией за российский сжиженный газ», — написали авторы.
Также задачей российского правительства назвали расколоть западную коалицию.
«Эта стратегия уже начала работать, правительство Марио Драги в Италии ушло в отставку из-за возникшего выбора у людей — покупать пропитание или оплатить счета за электричество», — заключили авторы статьи.
Ранее шведские СМИ обратились к властям страны, призвав не винить Россию в собственном энергетическом кризисе. В частности, основной его проблемой назвали вывод из эксплуатации атомных энергетических реакторов в Барсебеке.