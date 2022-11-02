Американские СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком для России и катастрофой для Британии | 360°

Мир 02 ноября 2022, 18:57 Американские СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком для России и катастрофой для Британии The Hill: запрет нового премьера Сунака на фрекинг выгоден РФ, но ударит по Британии flickr

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Запрет нового премьера Британии Риши Сунака на добычу нефти и газа из сланцевых пластов (фрекинг) во многом отвечает интересам России, но сильно ударит по Британии. Таким мнением поделился журналист американского издания The Hill Роберт Брайс.

«Запрет Сунака на гидроразрыв пласта — это подарок Владимиру Путину и катастрофа для британских потребителей и промышленности», — подчеркнул обозреватель.

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Он пояснил, что из-за решения Сунака Британия может десятилетиями страдать от высоких цен на энергоносители (ее жители уже сейчас платят за электричество вдвое больше, чем люди в странах Евросоюза) и зависеть от импорта, а также в Соединенном Королевстве может возникнуть дефицит топлива. Брайс информировал, что уже сейчас добыча газа в Британии находится на самом низком уровне за последние почти 50 лет. При этом в некоторых британских сланцевых месторождениях почти вдвое больше газа, чем в лучших американских.

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Журналист призвал не думать, что возобновляемые источники энергии могут спасти ситуацию.