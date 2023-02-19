Мир 19 февраля 2023, 09:54 Американские СМИ назвали подрыв «Северных потоков» преступным актом войны The Washington Times: подрыв газопроводов «Северный поток» стал преступным актом войны РИА «Новости»

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Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются военными преступлениями. Об этом говорится в материале американского издания The Washington Times.

Авторы статьи не исключили, что к подрывам причастна администрация президента США Джо Байдена.

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«Взрывы на газопроводах произошли вопреки американской Конституции. Вероятно, Джо Байден действительно имеет отношение к ним. Организаторы подрыва знали, что оснований для этого нет никаких», — указали в материале.

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Независимый журналист Сеймур Херш ранее опубликовал собственное расследование взрывов на «Северных потоках», указав на причастность США. По его мнению, Байден разрешил теракт, чтобы заставить Германию не отказываться от антироссийских санкций.

Известный телеведущий Владимир Познер сообщал об абсолютной независимости и неангажированности Херша как расследователя.

Политолог Евгений Пашковский также объяснял «360», что единственными выгодоприобретателями взрывов на «Северных потоках» стали США.