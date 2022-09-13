Американские СМИ назвали КНДР лучшим другом России и Китая | 360°

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Американские СМИ назвали КНДР лучшим другом России и Китая

FP: КНДР решила отказаться от сближения с США и стать лучшим другом России и Китая

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Руководство Северной Кореи отказалось от налаживания отношений с США, отдав предпочтение дружбе с Россией и Китаем. Об этом говорится в материале журналиста американского издания Foreign Policy Майка Чина.

«Многие смотрят только на развитие отношений между Россией и КНР, но крайне важно и желание КНДР присоединиться к ним», — написал он.

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По мнению колумниста, северокорейские власти не хотят идти на ядерную сделку с американцами, из-за чего отношения государств вновь охладились.

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«Скорее всего, КНДР станет активнее сотрудничать с Китаем и Россией в области вооружений», — продолжил Чин.

Также журналист вспомнил о том, что впервые в риторике КНДР появился посыл о желании вести стратегическое и тактическое сотрудничество с Россией.

«В свете ухудшения отношений с Россией и Китаем американские власти логично попытаются укрепить альянсы в Азии. В ответ эти страны постараются задействовать КНДР, чтобы бросить вызов США в Тихом океане», — заключила Чин.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна не откажется от владения ядерным оружием. По его словам, государство закрепило за собой право превентивного ядерного удара по потенциальному противнику.

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