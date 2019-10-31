Американские СМИ назвали армию США слабой для противостояния России

Россия и Китай на данный момент обладают серьезным военным потенциалом. Американская армия вряд ли сможет предложить что-либо против в случае открытого конфликта. Именно поэтому постоянная эскалация напряженности в мире со стороны Вашингтона не самая лучшая идея.

Американский портал Foreign Policy сообщил, что в рамках новой стратегии «сдерживания» России и Китая власти Соединенных Штатов рассматривают варианты нападения на Крым и Дальний Восток.

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«Эта концепция имеет мало шансов на успех, а ее применение может иметь катастрофические последствия, поскольку у РФ и КНР есть масса возможностей для ответа, в том числе, с применением ядерного оружия», — говорится в материале издания. Кроме того, у России и Китая нет таких колоссальных военных сил вне своих границ, как есть у США. Следовательно, защищаться будет проще.

Издание отметило, что сейчас Соединенные Штаты готовятся к «эпохе великодержавного соперничества». В правительстве США сейчас лоббируют агрессивную стратегию, суть которой заключается в том, что американцы имеют доступ к любой точке мира из которой могут ущерб нанести Китаю или России.

Мотивация для нападения может быть любой. Самая вероятная — защита американских союзников. Продвигая эту стратегию, американцы не учитывают ряд важнейших факторов, среди которых самый очевидный — военное превосходство Москвы и Пекина.