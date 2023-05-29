Мир 29 мая 2023, 12:23 Американские СМИ допустили, что на стороне ВСУ сражаются тысячи наемников США The Washington Post: на Украине могут сражаться тысячи наемников из США Unsplash

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На стороне Украины в зоне СВО могут сражаться тысячи наемников из Соединенных Штатов. Такое предположение сделали журналисты американской газеты The Washington Post.

Рассуждая о количестве наемников, которые решили участвовать в конфликте на стороне ВСУ, корреспонденты отметили, что до сих пор «неясно, сколько американцев пошли на такой риск».

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«Возможно, тысячи», — констатировали авторы материала.

Они напомнили, что в начале прошлого года свыше 20 тысяч граждан США пожелали присоединиться к иностранному легиону и прослужить по контракту несколько месяцев, получая за это от 500 до 3,5 тысячи долларов за месяц.

Между тем президент Соединенных Штатов Джо Байден регулярно предостерегает жителей своей страны от поездок на Украину.

Накануне стало известно, что ВС России уничтожили временный пункт дислокации иностранных наемников ВСУ, располагавшийся в районе города Богодухова в Харьковской области.