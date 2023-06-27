Мир 27 июня 2023, 07:22 Американские СМИ дали Украине несколько недель на возвращение территорий WP: у Украины есть всего несколько недель на возвращение территорий Flickr

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У Украины есть всего несколько недель на возвращение территорий — если она не успеет, то потеряет их на многие годы. Об этом заявил профессор госуправления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон в материале для The Washington Post.

«Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет», — считает он.

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Почему срок именно такой, Эллисон не уточнил, но пояснил, что тупик на фронте в течение лета приведет к переходу конфликта в новую фазу — ход событий будут определять уже «политические аспекты» конфликта. Сторонники Украины в Европе и США «присоединятся к глобальному югу», призывающему к переговорам, и каждая из сторон сочтет победой достижения, которых удастся добиться на момент прекращения огня, и сделают все возможное, чтобы «продать эту историю своим ключевым избирателям».

Издание напомнило: министр обороны США Ллойд Остин признал, что американцы, вооружавшие и обучавшие ВСУ, ожидали «ошеломляющего успеха». Журналисты отметили, что неясно, почему украинские войска не были более эффективными и почему страна так долго ждала, прежде чем начать контрнаступление.