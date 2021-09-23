Американские школьники создали петицию за возвращение рабства

Ученики старшей школы Park Hill South в американском штате Миссури создали петицию, в которой потребовали вернуть рабство. Об этом сообщило издание The Kansas City Star.

Родители некоторых детей уже отправили запрос в правоохранительные органы и попросили наказать тех, кто подписал этот документ. Руководство школы не стало уточнять подробности случившегося.

«Однако могу заверить, что мы отреагировали на этот случай и не потерпим дискриминации», — сказала официальный представитель округа Николь Кирби.

Директор учебного заведения Керри Херрен подчеркнул, что расистские высказывания являются недопустимыми. Он добавил, что произошедшее сильно повлияло как на сотрудников, так и на учеников.

Президент США Авраам Линкольн подписал указ об отмене рабства на территории страны в 1862 году. Решение было подкреплено Прокламацией об освобождении 1863 года. Окончательно оно было декларировано 13-й поправкой к американской Конституции от 1 февраля 1865 года, но четверть штатов поправку не ратифицировала. Формально последним с ней согласился штат Миссисипи в 2013 году.