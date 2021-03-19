Американские сенаторы предложили законопроект о сотрудничестве с Украиной

Американские сенаторы предложили принять новый закон о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности. Документ касается военной помощи и назначения спецпосланника.

«Поскольку Украина по-прежнему является жизненно важным испытанием для нашей способности помочь хрупким демократиям противостоять давлению внутренних и внешних злонамеренных сил, как никогда важно, чтобы мы подтвердили сильную двухпартийную поддержку Украины как в Конгрессе, так и в Белом доме», — заявил один из авторов документа Крис Мерфи.

Законопроект опубликовали на сайте комитета сената США по международным делам. Предложения сенаторов предусматривают назначение спецпосланника по Украине при переговорах в «нормандском формате». Кроме того, предусматривается создание рабочей группы по Украине. Этим должен заняться Госдеп вместе с европейскими партнерами.

Также в законопроекте предлагается предоставить Киеву 300 миллионов долларов в год в качестве военной помощи. Еще четыре миллиона долларов хотят дать на тренировку военных. Сенаторы намерены упростить передачу вооружений украинской стороне.

Ранее пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби сообщал, что страна готова выделить Киеву 125 миллионов долларов военной помощи.