Специальный комитет сената США по разведке пришел к выводу, что президент России Владимир Путин якобы приказал взломать сети Демократической партии во время последних американских выборов.

На это указывает опубликованный сегодня отчет по итогам проведенного законодателями расследования. Никаких доказательств в документе не приводится.

«Комитет установил, что президент России Владимир Путин дал указание на проведение российских попыток взломать компьютерные сети и учетные записи, связанные с Демократической партией, и обеспечить утечку информации, наносящей ущерб Хиллари Клинтон и ее предвыборному штабу», — указано в отчете.

Члены комитета уверены, что целью такой «провокации» было уменьшить шансы кандидата от демократов победить на выборах 2016 года, помочь Дональду Трампу и «подорвать демократические процессы в США».

Последние американские выборы главы государства закончились скандалом, когда проигравшие демократы обвинили Россию во вмешательстве. По этому вопросу было инициировано расследование. В 2018 году Минюст США указал на 12 россиян, назвав их сотрудниками спецслужб и обвинив в хакерских атаках. Процесс был в итоге закрыт за неимением доказательств.

Ранее Трамп признался, что разрешил провести кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году, чтобы противостоять России.