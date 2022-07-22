Американские сенаторы выступили за полную легализацию марихуаны в США

В сенат США передали на рассмотрение норму о полной легализации марихуаны в стране. Законодательство решили обновить, чтобы отменить десятилетний вред от войны с наркотиками.

Лидер демократического сенатского большинства Чак Шумер подчеркнул, что «пришло время положить конец федеральному запрету на каннабис». Его слова привело РИА «Новости».

«Это лучший рамочный законопроект для обновления законодательства и отмены десятилетий вреда, понесенного в результате войны с наркотиками», — подчеркнул политик, представляя проект документа.

В законопроекте указано, что марихуану следует исключить из списка веществ, оборот которых контролируют регулирующие органы. Регулировать легальное использование вещества хотят уполномочить штаты.

Шумер пояснил, что после принятия закона осужденные за ненасильственные преступления по обороту каннабиса смогут добиться снятия судимости.

Палата представителей одобрила легализацию марихуаны в апреле. Чтобы закон приняли, за него должны отдать голоса минимум 60 законодателей. После этого его передадут на подпись президенту США.