Американские сенаторы требуют ввести санкции против Турции за С-400

Сенаторы республиканец Линдси Грэма (Южная Каролина) и демократ Крис Ван Холлен (Мэриленд) призвали Белый дом ввести санкции против Турции из-за покупки российских зенитных систем (ЗРС) С-400. По их мнению, время для терпения давно закончилось.

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Сенаторы направили госсекретарю США Майку Помпео письмо, в котором потребовали ввести санкции против Анкары, после того, как Турция укрепилась в своем желании приобрести С-400. Этот документ оказался в распоряжении агентства Reuters.

«Время для терпения давно закончилось. Пора ввести в действие закон „О противодействии противникам Америки посредством санкций“. Если мы не поступим так, это станет ужасным сигналом для других стран о том, что они могут уклоняться от выполнения законов США без каких-либо последствий для себя», — цитирует ТАСС послание сенаторов.

В соответствии с заключенным в сентябре контрактом на 2,6 миллиарда долларов, Турция получит два дивизиона С-400. Также Анкаре будут частично переданы технологии производства.

Против поставок российских ЗРС активно выступали США и НАТО. В частности, пресс-секретарь Белого дома в середине июля сообщил, что покупка С-400 делает невозможным дальнейшее участие Турции в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Причем это решение Пентагон назвал не санкциями, а лишь дополнением к ним. В конце августа Вашингтон пообещал, что Анкару вернут в программу, если она избавится от С-400.