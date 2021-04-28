Американские сенаторы призвали «устранить дисбаланс» между США и КНР

Американские сенаторы демократ Крис Ван Холлен и республиканец Дэн Салливан представили законопроект «О принципе полной взаимности — 2021». Он призван ликвидировать «существенный дисбаланс» в отношениях США и Китая, написал сайт RT.

В документе упоминается о таких направлениях в сотрудничестве стран, как торговля, дипломатия, образование и сфера коммуникаций. Сенаторы заметили, что Пекин иногда отказывает американским дипломатам в праве на въезд.

Помимо прочего, КНР предоставляет больше субсидии своему сельскому хозяйству, сталелитейной и алюминиевой промышленности. Это «наносит вред свободе конкуренции внутри страны и в глобальном масштабе».

«Законопроект прямо поручает администрации Байдена разработать подробный доклад для конгресса США, где детально описываются препятствия, которые создает Китай, для того чтобы помешать свободной работе американских дипломатов, официальных лиц, журналистов, предприятий», — уточняется в пресс-релизе.

В документе говорится, что сейчас важно выявить все области, где Штаты поставлены в неблагоприятное положение и понять, как решить эти проблемы.