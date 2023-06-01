Мир 01 июня 2023, 00:20 Американские сенаторы призвали создать трибунал для осуждения России Сенаторы Кардин и Кейн предложили создать трибунал для осуждения России Pixabay

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Американские сенаторы-демократы из верхней палаты парламента Бен Кардин и Тим Кейн представили проект резолюции с призывом к правительству США «возглавить усилия» по созданию специального международного трибунала для привлечения к ответственности России за действия на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторы инициативы признали ограниченность полномочий Международного уголовного суда и предложили создать трибунал решением Генассамблеи ООН.

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«Сенат <…> призывает США использовать свой голос в международных институтах для поддержки создания специального международного уголовного трибунала для привлечения к ответственности лидеров Российской Федерации, которые санкционировали агрессию на Украине и руководили ею», — привело агентство выдержку из проекта документа.

Сенаторы сочли необходимым привлечь к ответу президента России Владимира Путина и членов Совета безопасности РФ.

Решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге не имеют силы в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россию решили обвинить в вывозе детей и намеренных ударах по гражданской инфраструктуре.