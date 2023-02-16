Мир 16 февраля 2023, 23:20 Американские сенаторы призвали научить ВСУ пользоваться истребителями Сенаторы призвали президента США Байдена обучить ВСУ использовать истребители РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два сенатора призвали американского президента Джо Байдена передать киевскому режиму ракеты с большой дальностью поражения. Также они выступили за скорейшее обучение бойцов ВСУ использованию истребителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Следующее, что нужно Украине, — это истребители. Нельзя проводить общевойсковые операции без ВВС. Самолет МиГ-29 устарел», — сказал республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм перед поездкой в Германию на конференцию по безопасности.

Реклама

Он попросил Белый дом и его союзников уже сейчас приступить к обучению украинских военных по использованию передовых истребителей. Его инициативу поддержал демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь. Последний также выразил надежду на то, что в скором времени представители киевского режима смогут пользоваться ракетными комплексами ATACMS с дальностью поражения до 300 километров.

Реклама

В Европарламенте приняли резолюцию с призывом передать властям Украины вооружение, в котором они нуждаются. Также авторы документа попросили рассмотреть вопрос поставок киевскому режиму вертолетов, истребителей и ракетных установок.

Президент Польши Анджей Дуда и британский премьер Риши Сунак во время переговоров в Лондоне 16 февраля пришли к выводу о том, что военную помощь Украине нужно усилить в ближайшее время.