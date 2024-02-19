Мир 19 февраля 2024, 13:46 Американские сенаторы приехали в Венгрию, но им отказали в аудиенции AP: правительство Венгрии проигнорировало визит сенаторов США по Швеции в НАТО piqsels

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В Венгрии проигнорировали приезд американских сенаторов. Члены правительства отказались встречаться с ними по вопросу вступления Швеции в НАТО, сообщило издание Associated Press.

Республиканец Том Тиллис, демократы Джинн Шейхин и Крис Мерфи прибыли в Будапешт 18 февраля и дали пресс-конференцию в американском посольстве. Они заявили, что цель приезда — убедить власти Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО.

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Однако политики отказались встречаться с американцами. Джинн Шейхин заявила, что члены правительства не приняли приглашение. Крис Мерфи назвал такое поведение странным и тревожным. Он связал полное игнорирование делегации с решением высшего руководства Венгрии.

«Мы достаточно мудры в политике, чтобы знать, что если премьер-министр Виктор Орбан захочет, чтобы это произошло, тогда парламент сможет двигаться вперед», — сказал Крис Мерфи.

Очередное заседание парламента Венгрии пройдет 26 февраля. На предыдущей встрече 5 февраля голосование не провели из-за отсутствия кворума. Виктор Орбан публично призвал ратифицировать заявку Швеции как можно скорее.