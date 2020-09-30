Американские сенаторы предложили ограничить поставки российского урана

По мнению сенаторов, поставки российской урановой руды экономически «подрывают» производство этого ресурса в США.

«Администрация Трампа принимает серьезные меры, чтобы помешать им. Наш законопроект, подготовленный представителями двух партий, позволит законодательно оформить подобные меры, а также возродить и укрепить производство урана в Америке», — пояснил сенатор.

Он также считает, что Москва использует уран как «геополитическое оружие», а в Вашингтону следует расценивать такое положение дел как угрозу как энергетической, так и национальной безопасности США.

Поэтому сенаторы предлагают снижать объемы импорта постепенно. Помимо снижения зависимости от дешевого российского топлива, Соединенные Штаты, как отмечают авторы законопроекта, смогут расширить собственное производство.

Также Министерство энергетики страны будет предоставлять отчет об объемах импорта, что поможет устранить лазейки, несущие ущерб производителям из США.