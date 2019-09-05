Американские сенаторы обсудили с главой СНБО военно-политическое сотрудничество Киева с США
Во время визита в Киев сенаторы США Крис Мерфи и Рон Джонсон обсудили с главой СНБО Александром Данилюком вопросы, касающиеся военно-политического сотрудничества Незалежной с Соединенными Штатами. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В частности, речь шла о возможности расширения комплексной поддержки Киева в сфере обороны и безопасности. Также стороны коснулись ситуации в Центрально-Восточном регионе и поговорили об усилении санкционного давления на Москву.
Не остались без внимания и слова Данилюка о том, что газопровод «Северный поток — 2», — это «очередная ловушка из гибридного инструментария России». По мнению главы СНБО, проект представляет «угрозу для энергетической безопасности» европейских стран.