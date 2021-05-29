Американские разведчики запросили на свою деятельность $62,3 млрд в 2022 финансовом году

Американские разведчики рассчитывают получить от Конгресса США на свою деятельность 62,3 миллиарда долларов в 2022 финансовом году. Он начнется 1 октября текущего года.

«Общая сумма, запрошенная на реализацию Национальной разведывательной программы (National Intelligence Program, NIP) в 2022 финансовом году, составляет $62,3 млрд», — сообщил аппарат директора Национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс. Фрагмент распространенного сообщения привел ТАСС.

Принятый в 2007 году закон обязывает директора нацразведки раскрывать только общую сумму запрошенных или выделенных средств. В аппарате Хейнса пояснили, что помимо этой цифры, никакие другие, касающиеся засекреченной на сегодня информации о бюджете Национальной разведывательной программы, не будут обнародованы.

В NIP не входят затраты на разведку по линии Пентагона. В 2021 году они достигли 23,1 миллиарда долларов.

Совокупные расходы всех разведывательных ведомств США, включая Разведывательное управление Минобороны, согласно данным аппарата директора нацразведки, составили в 2020 финансовом году 85,8 миллиарда долларов.

Эврил Хейнс координирует работу 17 разведведомств страны.

Американский президент Джо Байден представил проект бюджета США на 2022 финансовый год. Расходы страны планируется увеличить сразу в четыре раза — до шести триллионов долларов.